29日付けの女子世界ランキングが発表された。【写真】キューティフルもビックリ！巨大クラッカーが大爆発海外メジャー今季第3戦の「KPMG全米女子プロ選手権」で優勝したユ・ヘラン（韓国）が5ランクアップし、7位に浮上した。リードを守ってメジャー初制覇を達成し、自己最高位の5位に迫っている。同大会で2位に入ったユン・イナ（韓国）は39位から17位に浮上し、自身初となるトップ20入りを果たした。同大会3位タイのブルック・