メジャー初Vのユ・ヘランが7位 韓国の“キューティフル”が14ランクアップ【女子世界ランキング】
29日付けの女子世界ランキングが発表された。
【写真】キューティフルもビックリ！ 巨大クラッカーが大爆発
海外メジャー今季第3戦の「KPMG全米女子プロ選手権」で優勝したユ・ヘラン（韓国）が5ランクアップし、7位に浮上した。リードを守ってメジャー初制覇を達成し、自己最高位の5位に迫っている。同大会で2位に入ったユン・イナ（韓国）は39位から17位に浮上し、自身初となるトップ20入りを果たした。同大会3位タイのブルック・ヘンダーソン（カナダ）は28→19位、デウィ・ウェーバー（オランダ）が210位から82位に大きくジャンプアップした。大会12位タイの山下美夢有は1ランクダウンの8位。15位タイに入った畑岡奈紗は1ランクアップで14位に浮上した。国内女子ツアー「EARTH MONDAMIN CUP」で日本初優勝を果たした“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）が80位から66位にランクアップ。同大会2位タイの小林光希は148→128位、稲垣那奈子は290→223位にランクを上げた。そのほかの日本勢では西郷真央（21位）、岩井明愛（23位）、岩井千怜（26位）、勝みなみ（32位）、佐久間朱莉（35位）、古江彩佳（46位）、河本結（47位）がトップ50内で続く。上位陣に大きな変動はなし。1位にネリー・コルダ（米国）、2位にジーノ・ティティクル（タイ）、3位にキム・ヒョージュ（韓国）がつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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