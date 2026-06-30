米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31） 米2年債 4.098（+0.006） 米10年債4.374（+0.006） 米30年債4.861（-0.003） 期待インフレ率2.220（+0.016） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは横ばい。本日は主要な米経済指標の発表もない中、様子見の雰囲気が広がった。今週はウォーシュ議長の講演や、米雇用統計が予定されており、その結果待ちの雰囲気が強い。