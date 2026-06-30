米１０年債利回りは横ばい 様子見の雰囲気が広がる＝ＮＹ債券 米１０年債利回りは横ばい 様子見の雰囲気が広がる＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31）

米2年債 4.098（+0.006）

米10年債 4.374（+0.006）

米30年債 4.861（-0.003）

期待インフレ率 2.220（+0.016）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは横ばい。本日は主要な米経済指標の発表もない中、様子見の雰囲気が広がった。今週はウォーシュ議長の講演や、米雇用統計が予定されており、その結果待ちの雰囲気が強い。



２－１０年債の利回り格差は+２７（前営業日：+２７）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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