「MOSH Burger＆Bar」外観イメージモスバーガーを展開するモスフードサービスは、7月1日から、昼夜で異なる利用シーンに対応できる新店舗「MOSH Burger＆Bar」（モッシュ バーガー＆バル）を東京都中央区銀座にオープンする。同社では外食産業を取り巻く環境変化に対応するため、都心の一等地への出店を可能にする小型店舗やキッチンカーなど新業態への挑戦を進めている。その一環として、2022年には東京・広尾に狭小物件でも対応