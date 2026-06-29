【その日その瞬間】サッカー元代表・久保竜彦さん 山口県の離島での塩づくりはコロナ禍で断念…現在はサッカー教室に専念中西哲生（スポーツジャーナリスト・パーソナルコーチ）◇◇◇2026年サッカー北中米W杯のF組は1次リーグを終了。日本は2位で突破し、30日の決勝トーナメント1回戦では強敵ブラジルと対戦する。名古屋グランパス、川崎フロンターレで活躍、引退後はテレビのコメンテーターとしてお馴染みで、