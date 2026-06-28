TRACK15が、＜TRACK15 ONE MAN LIVE at 大阪城音楽堂＞を11月1日に開催することが決定した。本公演の開催は、6月28日にZepp Nambaで開催されたツアー公演内にて発表された。バンドの地元でもある大阪での発表に会場からは大きな歓声が上がり、早くも本公演への期待の高さを感じさせるものとなった。チケットは、6月28日20:00よりOfficial FC最速抽選先行がスタート。公演概要およびチケットの詳細は、TRACK15オフィシャルファンク