TRACK15、初の大阪城音楽堂ワンマン開催決定
TRACK15が、＜TRACK15 ONE MAN LIVE at 大阪城音楽堂＞を11月1日に開催することが決定した。
本公演の開催は、6月28日にZepp Nambaで開催されたツアー公演内にて発表された。バンドの地元でもある大阪での発表に会場からは大きな歓声が上がり、早くも本公演への期待の高さを感じさせるものとなった。
チケットは、6月28日20:00よりOfficial FC最速抽選先行がスタート。公演概要およびチケットの詳細は、TRACK15オフィシャルファンクラブ『15tree』にてご確認いただきたい。
■＜TRACK15 ONE MAN LIVE at ⼤阪城⾳楽堂＞
2026年11⽉1⽇（日）
会場：⼤阪城⾳楽堂
開場 / 開演：16:00 / 17:00
前売 5,500円（税込）
▼チケット情報
Official FC最速抽選先行
受付期間：2026年6月28日(日) 20:00 〜 7月12日(日) 23:59
FC入会ページ：https://15tree.jp/
■＜TRACK15 ONE MAN Tour 2026＞
2026年6月25日（木）
会場：Zepp Nagoya
開場 / 開演：18:00 / 19:00
2026年6月28日（日）
会場：Zepp Namba
開場 / 開演：17:00 / 18:00
2026年7月5日（日）
会場：Zepp DiverCity(TOKYO)
開場 / 開演：17:00 / 18:00
TRACK15 ONE MAN Tour 香川編
2026年7月12日（日）
会場：高松 DIME
開場 / 開演：17:30 / 18:00
TRACK15 ONE MAN Tour 北海道編
2026年8月9日（日）
会場：札幌 cube garden
開場 / 開演：17:30 / 18:00
TRACK15 ONE MAN Tour 宮城編
2026年8月11日（火・祝）
会場：仙台 darwin
開場 / 開演：17:30 / 18:00
TRACK15 ONE MAN Tour 福岡編〈SOLD OUT！〉
2026年9月5日（土）
会場：福岡 BEAT STATION
開場 / 開演：17:30 / 18:00
TRACK15 ONE MAN Tour 広島編〈SOLD OUT！〉
2026年9月6日（日）
会場：広島 Live space Reed
開場 / 開演：17:30 / 18:00
▼チケット 情報
・Zepp公演：前売 5,000円（税込／ドリンク代別）
・その他公演：前売 4,500円（税込／ドリンク代別）
チケット一般発売受付URL：https://track15.lnk.to/tour2026
■「夏色日記」
2026年4月22日 配信スタート
https://track15.lnk.to/natsuironikki
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