●あす26日(金)も東部を中心に一時雷を伴う激しい雨となるおそれ●雨の降り方次第では、レベル4土砂災害危険警報が出る可能性も●あさって27日(土)までは大雨への緊張感を高めて＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう25日(木)の明け方から、一段と活発な雨雲が流れ込みました。新たな防災気象情報の運用開始以来、県内では初となるレベル3の土砂災害警報や氾濫警報も発表され、一時緊張感の高まる状況に。きのう24日(水)からこれまでに