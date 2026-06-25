北陸電力はきょう富山市の本店で株主総会を開きました。志賀原子力発電所の再稼働に反対する株主から出された、原子力発電事業からの撤退を求める議案などはすべて否決されました。北陸電力の株主総会では、会社側が提出した期末配当を15円とし年間25円とする議案など3つの議案について賛成多数で可決しました。いっぽう、志賀原発の再稼働に反対する株主から出された、原子力発電事業からの撤退を求める提案など、6つの議案につい