番組のオープニングトークにて、MCの粗品が初来店となった令和ロマンの松井ケムリに対し、相方の高比良くるまに関して直球で切り込むシーンがあった。【映像】最近のくるまについて語るケムリ芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとして金ちゃん（鬼越トマ