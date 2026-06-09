【「DELTARUNE（デルタルーン）」：Chapter 5】 6月25日 配信

プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「DELTARUNE（デルタルーン）」において「Chapter 5」が6月25日に無料配信される。

「デルタルーン」は、RPG「UNDERTALE（アンダーテール）」を手掛けたトビー・フォックス氏によるRPGで、「UNDERTALE」のパラレルストーリー。アクション満載のバトルは、戦うのも敵を逃がすのもプレーヤー次第となっており、初めて出会う顔やおなじみの面々など、愛すべきキャラクターたちとナゾの世界を旅していく。Chapter 1から4までが配信されており、今回新たにChapter 5が配信される。

Chapter 5について、トビー・フォックス氏は「僕としては、今回のチャプターは『DELTARUNE』のストーリー全体にとてもしっくり収まると思っています」とコメントしている。

Chapter 4では、遠くに暗雲が立ちこめましたね……

なので、今はそっちは見ないようにして、あえて反対側を向いて、太陽に目を向けましょう。日が沈みきってしまう前に。

もう一度、笑顔になって……

もう一度、楽しい冒険を。

DELTARUNE (C) Toby Fox 2018-2026. All rights reserved.