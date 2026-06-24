国際サッカー連盟(FIFA)は24日までに北中米ワールドカップグループリーグ最終節全試合の審判割り当てを発表した。GLでは荒木友輔氏の主審割り当てと三原純氏の副審割り当てがなかった。荒木氏は第4審判員として、三原氏はリザーブ副審としてC組のボスニア・ヘルツェゴビナ代表対カタール代表とG組のエジプト代表対イラン代表を担当予定。両氏ともに同じ役割でGL6試合のアポイントメントを受けており、前回大会で第4審判員を務