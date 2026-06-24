（台北中央社）8月にマカオで開かれる世界合唱シンポジウムに招待合唱団として参加予定の「国立客家児童合唱団」が、シンポジウムの公式サイトで「中国台湾客家児童合唱団」（China Taiwan Hakka Children's Choir）と表記されていることが分かった。合唱団を設立した政府機関の客家委員会は24日、記者会見を開き、主催者側に対し「最も厳正な抗議」を表明したと明らかにした。改善がなかった場合には参加を拒否する考えを示した。