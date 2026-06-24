阿波市の菓子製造業者の社員食堂で、食事をした27人が食中毒の症状を訴えていたことがわかりました。食中毒があったのは、阿波市市場町の菓子製造業「まほろば」です。県によりますと、6月17日に「まほろば」の食堂で調理・提供された天ぷらやタケノコの佃煮などを食べた68人のうち、27人が嘔吐や腹痛などの症状を訴えました。保健所の調査で、症状を訴えた17人と、調理した社員1人の便から「ノロウイルス」が検出されました。一人