ことしは鶴岡市の羽黒山で12年に一度の「午年御縁年」です。これに合わせ、明治時代に景観が優れた場所として選ばれた「羽黒山八景」の魅力を広く発信していく取り組みが進められています。24日、現場を取材しました。「羽黒山八景」は明治初期に8か所選定された羽黒山の名勝地です。「午年御縁年」のことし、改めて「羽黒山八景」の魅力を発信しようと、出羽三山神社は看板を設置するなどの整備を行いました。24日は羽黒山の観光