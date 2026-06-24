高い歌唱力とクリアな歌声が持ち味の新人歌い手“えむにみに”が、ユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることが発表された。えむにみには2025年4月に1stシングル「はっぴーげーむ」をリリースして以降、これまで5曲デジタルシングルをリリースしてきた。メジャーデビューとなる新曲「泣いた悪魔」は7⽉5⽇より毎週⽇曜⼣⽅5時30分からテレ東系列6局ネットにて放送開始するTVアニメ『鉄