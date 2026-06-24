全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のもつ焼き店『俺のもつ焼ミナト』です。【もつ焼き】朝締め豚モツの無垢な旨さを三冷ホッピーで！何気なく入った1軒で、心揺さぶられる味を見つけてしまった。串を注文すると、傍らに置いてあったアルミのバットから取り出されたのが、まだ捌く前の豚のモツ。ピカピカのそれに目を奪われていると「今朝、締めたばかりなんだよ