全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のもつ焼き店『俺のもつ焼ミナト』です。

【もつ焼き】朝締め豚モツの無垢な旨さを三冷ホッピーで！

何気なく入った1軒で、心揺さぶられる味を見つけてしまった。

串を注文すると、傍らに置いてあったアルミのバットから取り出されたのが、まだ捌く前の豚のモツ。ピカピカのそれに目を奪われていると「今朝、締めたばかりなんだよ」と店主の千田裕之さんは誇らしげに披露してから包丁で切り分け、ちゃっちゃっと串打ちしていく。

「昼間の仕事があるから仕込みができなくってさ」と言うけれど、いやはや、そんな手仕事を眺めているのも飲んべえにとってはこの上ない肴だ。

近くでクリーニング店を営みつつ、店を開いたのが12年前のこと。学生時代に焼きとんの有名店で働いていた伝手で、問屋を通さず芝浦市場に足を運んで上物を仕入れている。

ほどなくやってきたレバー串に挑んでみればクセは微塵も感じず、甘みとコクは純そのもの。カシラもむちっとした弾力から、みずみずしいエキスがあふれてきた。

ナンコツ、カシラ、レバー、ハツ、タン、シロ各275円

『俺のもつ焼ミナト』（手前の皿：左から）ナンコツ、カシラ、レバー、ハツ、タン （奥の皿）シロ 各275円 2日に一度、店主自ら芝浦を訪れ仕入れるモツは新鮮そのもの。部位ごとではなくタンからレバーまで丸ごと1頭分を仕入れている

そこへすかさず三冷ホッピーをプッハー！旨いを超えた快感が身体の芯を突き抜けた。こんな店との出合いがひょっこりあるから、街歩きはやめられない。

『俺のもつ焼ミナト』店主 千田裕之さん

店主：千田裕之さん「串4本＋小鉢＋お酒で1400円の”おつかれさまセット”もあるよ！」

『俺のもつ焼ミナト』

茅場町『俺のもつ焼ミナト』

［店名］『俺のもつ焼ミナト』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町2-14-5

［電話］03-6661-6672

［営業時間］17時半〜21時（20時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅3番出口から徒歩2分

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、もつ煮の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】クリーニング店を営み、夜はもつを焼く店主！ 新鮮な豚モツを味わうもつ焼屋 （8枚）