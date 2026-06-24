大阪府警の元警察官が捜査の対象だった男性に暴行を加えた罪に問われている裁判で、検察官は拘禁刑1年を求刑しました。 起訴状によりますと、大阪府警捜査四課に所属していた人見寛大被告（36）は去年7月、国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」の拠点とみられるビルの一室を捜索した際、捜査の対象だった男性（20代）に暴行を加えた罪に問われています。 これまでの裁判で人見被告は起訴内容を否認していましたが、