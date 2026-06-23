全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・茅場町のビストロ店『かめじま商店』です。【ビストロ】立ち飲みも食事も懐深く寄り添う心躍るワイン酒場立ち飲みとしての気軽さも、レストランとしてのくつろぎも、さらにはクラフトビールやナチュラルワインのセレクトショップとしての楽しさも丸ごとぎゅっと詰め込んだ「大人が遊べる酒場」がテーマのひとつ。カジュアルに”酒場”