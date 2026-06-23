フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、21日に放送された「私が踊り続けるわけ5 〜60歳 還暦のストリッパー物語〜 前編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。日本最高齢ストリッパー・星愛美さん(C)フジテレビ日本最高齢のストリッパー・星愛美さん(59)は