北海道エアポートは、新千歳空港国内線ターミナルで「ちいかわ POP UP STORE」を6月3日から30日まで営業する。キーホルダーやぬいぐるみ、文具など「ちいかわ」公式グッズを取り扱う。1会計につきステッカーを1枚プレゼントするほか、2,200円（税込）以上購入するとPOP UP STORE限定のショッパーが付く。場所は2階一般エリア センタープラザ。営業時間は午前10時から午後6時まで。