中島卓偉が、2026年11月から2027年2月にかけて全国バンドロングツアー＜TAKUI NAKAJIMA TOUR 2026-2027 GLITTER & HIPSTER」＞を開催することを発表した。本ツアー最大の特徴は、「セットリストが1曲も被らない3パターン」という前代未聞のコンセプト。各公演は以下の3バージョンで構成される。＊ Version1：『GLITTER』と古い鉄板曲BEST＊ Version2：ハロー！プロジェクト提供曲縛りセルフカバーBEST＊ Version3：卓偉独断 AL