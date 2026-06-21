鎌田のゴールで先制した日本。試合の主導権を完全に握った(C)Getty Images森保ジャパンが快勝を飾った。北中米ワールドカップ（W杯）F組の日本代表−チュニジア代表が現地時間6月20日に行われ、4−0で勝利を収めた。オランダとの初戦を引き分けていた森保ジャパンは、これで勝ち点を4に乗せ、グループ突破に大きく前進した。【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーン初戦と同じく3−4−2−1を採用し