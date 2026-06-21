鎌田、上田、伊東でチュニジア粉砕！　大量4得点の森保ジャパン　アフリカの雄を寄せ付けない快勝で「決勝T進出」をほぼ手中に【W杯】

鎌田のゴールで先制した日本。試合の主導権を完全に握った(C)Getty Images

森保ジャパンが快勝を飾った。

北中米ワールドカップ（W杯）F組の日本代表−チュニジア代表が現地時間6月20日に行われ、4−0で勝利を収めた。オランダとの初戦を引き分けていた森保ジャパンは、これで勝ち点を4に乗せ、グループ突破に大きく前進した。

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初戦と同じく3−4−2−1を採用した日本は、スタメンを4人入れ替えて臨んだ。GKの鈴木彩艶は変わらず。3バックには左から伊藤洋輝、板倉滉、冨安健洋。2ボランチに田中碧と佐野海舟。両ウイングバックに堂安律、中村敬斗。2シャドーに伊東純也、鎌田大地。1トップには上田綺世が入った。板倉、冨安、田中、伊東が今大会初スタメンだ。

いきなりの開始4分、日本が願ってもない先制点をもぎ取る。GKからつないだ日本は右サイドを突破し、パスをつないでファーサイドの中村へ展開。中村が冷静に縦に突破してグラウンダーのクロスを上げると、最後はゴール前に詰めた鎌田が押し込んだ。

さらにハイドレーションブレイクを挟んだ31分、縦パスを収めた上田がそのまま反転。味方のオーバーラップを囮にしながらタメにタメたエースが右足を振り抜き、相手DFの股を抜いてチュニジアゴールのサイドネットに突き刺した。

鎌田の2試合連続弾、そして上田の今大会初ゴールで2点のリードを奪った前半は、ほぼ日本ペース。危なげない試合展開で45分を終えた。