「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）雨中の激闘を制し、広島ドラフト３位・勝田成内野手（近大）はチームメートとベンチ内でハイタッチを交わした。６試合ぶりのスタメン出場で攻守にわたって躍動。「チームとしていい勝ち方ができた。これを継続していきたい」と白い歯をこぼした。二回２死一、三塁で松本健の直球を三遊間へはじき返し、先制の適時内野安打をマーク。開幕戦の３月２７日・中日戦（マ