【Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞】 2026年10月 発売予定 価格：25,300円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 メガハウスより、2026年10月に発売予定のフィギュア「Lucrea（ルクリア）THE KING OF FIGHTERS'98 不知火舞」。こちらはSNKの対戦格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS'98」より、不知火流忍術の使い手である「不知火舞」を立体化し