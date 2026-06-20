4人組バンド・yutoriが、3月にリリースしたミニアルバム『心の微熱』を携えたワンマンツアー＜Blessyou!＞の国内ファイナルを、2026年6月7日（日）に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催した。自身最大キャパシティの会場でありながら、一切のディスタンスを感じさせず、従来の「弱さや孤独」を原動力にしたスタイルから、「あなた一人のために音楽を鳴らす」という力強い覚悟へと進化した、記念碑的な一夜の模様をレポートする。