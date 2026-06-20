7月初めにかけて、北海道から九州では、前線や湿った空気などの影響で、曇りや雨の日が多い見込みです。沖縄では、晴れる日が多いですが、台風7号の動向によっては、予報が変わる可能性があります。また、台風が運んでくる熱帯由来の湿った空気の影響で、本州付近で梅雨前線の活動が活発になるおそれもあり、今後の情報に注意が必要です。明日21関東甲信・北陸・東北南部で大雨に注意・警戒明日21日は前線が本州付近を南下し、低