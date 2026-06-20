韓国の人気ガールズグループ・TWICEのサナが、思わぬ衣装ハプニングで注目を集めている。

「6月18日、サナさんはソウル・鍾路（チョンノ）区のカフェでおこなわれた発酵ドリンクブランド『TEAZENコンブチャ』のイベントに出席しました。華やかなフラワー柄の白いチューブトップワンピース姿で登場し、その美貌が大きな注目を集めました。

しかしイベント終了後、SNSやオンラインコミュニティでは、思わぬ話題が広まった。公開された写真や動画では、ワンピース前面の生地が開いた状態になっており、下着が露出しているように見えるカットが拡散されたのです。これについて、あくまで意図的な着こなしと見る向きや、一方で衣装の乱れによるアクシデントではないかとの指摘も相次ぎ、ネット上で大きな議論を呼びました」（スポーツ紙記者）

Xでは、予想外の露出に騒然とする声があがっている。

《彼女、超セクシーなパンティー見せつけちゃってる…》

《サナちゃん「気づかなかった」→インターネット「見逃さなかった」って感じ》

騒動が広がるなか、同日、サナ本人はファンコミュニケーションプラットフォーム『Bubble』を通じて事情を説明した。

「サナさんは《フィッティングの時は真ん中が開かないように着ていたのに、入るときに慌てていて鏡を見られなかった。開いた状態で撮影されていたことに控え室に戻って初めて気づいた》と説明しました。意図的な演出ではなく、本人も気づかないまま撮影されていた、完全なアクシデントだったようです。世界的人気グループ・TWICEのイベントだけに、会場には多くのカメラマンや報道陣が集結していました。ほんのわずかな衣装の乱れであっても、またたく間に写真や動画が拡散されてしまうのは、トップアイドルならではの宿命といえるでしょう」（芸能ジャーナリスト）

また、サナは今回のハプニングに対し、《フィッティングのときのように出られなくて、それだけでも残念だったのに、いろいろ言われてさらに悲しい》と、心境も述べた。

「今回のコメントからは、ひとりの女性として傷ついた率直な思いが伝わってきます。人気者であればあるほど、ちょっとしたハプニングが大騒動になってしまうSNS時代の怖さを象徴する一件です」（同前）

サナが漏らした“悲しい”という本音に、複雑な思いを抱いたファンも少なくなかったようだ。