しっぽが巻いている犬種 1.柴犬 柴犬のしっぽは、背中の方に向かって、くるんっと巻いた「巻き尾」が大きな特徴です。巻き尾には、「右巻き」や「左巻き」、「二重巻き」があり、個体差があります。 猟犬として活躍していた歴史のある柴犬は、筋肉質で引き締まった体と、可愛らしい見た目からは想像できないほどの高い運動能力を持っています。 警戒心が強く、自立心や独立心のある犬種で、飼い主にもツンデレなと