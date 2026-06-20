しっぽが巻いている犬種

1.柴犬

柴犬のしっぽは、背中の方に向かって、くるんっと巻いた「巻き尾」が大きな特徴です。巻き尾には、「右巻き」や「左巻き」、「二重巻き」があり、個体差があります。

猟犬として活躍していた歴史のある柴犬は、筋肉質で引き締まった体と、可愛らしい見た目からは想像できないほどの高い運動能力を持っています。

警戒心が強く、自立心や独立心のある犬種で、飼い主にもツンデレなところがあります。塩対応が多いように見えて、実は飼い主や家族には深い愛情を示します。

2.秋田犬

秋田犬のしっぽは、美しく、力強い「巻き尾」です。日本犬で唯一の大型犬である秋田犬は、落ち着いた性格、勇敢さ、忠誠心などの魅力を兼ね備えています。

飼い主には非常に従順で、「ワンオーナードッグ」と呼ばれています。そのため、見知らぬ人には慎重な態度を見せますし、警戒心から激しく吠えることがあります。

秋田犬の巻き尾は、寒冷地で生活してきた歴史との関係から、しっぽで顔を覆うようにし、体温を保つという役割を果たしていたと考えられています。

3.北海道犬

日本の天然記念物である北海道犬は、たくましい体と「巻き尾」が特徴です。厳しい北海道の自然環境の中で育まれてきた北海道犬は、ヒグマ猟で活躍していた歴史を持っています。

しっぽは、背中の上でしっかりと巻いていることがほとんどです。豊かな被毛に覆われていることも特徴のひとつです。

飼い主や家族には愛情深く接しますが、警戒心が非常に強く、番犬としても優れた能力を発揮することがあります。運動量が多いため、十分なお散歩と遊びが必須であると言えます。

4.紀州犬

狩猟犬として活躍していた歴史のある紀州犬のしっぽは「巻き尾」です。真っ白く美しい被毛を持つことでよく知られています。

狩猟犬としての歴史から、非常に勇敢な性格で、高い集中力を持っています。飼い主への忠誠心が高く、しっかりと信頼関係を築くことができれば、頼もしいパートナーとなってくれます。

5.四国犬

高知県の山岳地帯で活躍していた四国犬のしっぽは「巻き尾」で、引き締まった体と、力強さのある野性的な魅力を持っています。

警戒心だけでなく、判断力にも非常に優れていることから、狩猟犬として高く評価されてきました。活発で運動能力が高いため、飼い主や家族とのアウトドアも楽しんでくれる犬種です。

6.チャウ・チャウ

中国原産であるチャウ・チャウのしっぽは「巻き尾」です。

性格は比較的落ち着いていて、独立心が強い傾向がありますが、飼い主には常に愛情を示します。しかし、必要以上にベタベタとすることは苦手で、ツンデレな性格であるとも言えます。

7.パグ

パグのしっぽは「巻き尾」で、二重に巻いた「ダブルカール」が理想的であるとされています。

非常に明るく社交的な性格であるパグは、人と過ごすことが大好きな犬種です。犬の中でも表情が豊かであるため、感情がわかりやすいのも特徴的です。

クルクルと愛らしい見た目を保つためにおすすめなお手入れ方法

巻いたしっぽにも定期的なお手入れが必要で、ブラッシングは毎日してあげられることが理想です。

抜け毛の多い犬種であれば、毎日1回のブラッシングをしてあげましょう。毛玉にはなりにくいかと思いますが、汚れやホコリが絡まることがあります。

しっぽの付け根、しっぽの裏側は、皮膚トラブルが起こりやすいため、皮膚に赤みや湿疹がないか、日々確認をするようにしましょう。

まとめ

しっぽが巻いている犬種の多くは「巻き尾」で、立ち耳と巻き尾を共通の特徴として持っています。

しっぽには感情表現をする役割や寒さから守るための防寒の役割などがあり、しっぽに注目してみると、それぞれの犬種が持つ魅力をより深く知ることができるでしょう。