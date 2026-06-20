2026年10月2日より、MBS・TBS・CBC”アニメイズム”枠、AT-Xほかにて放送されるTVアニメ『東京リベンジャーズ』。アニメ化解禁6周年を記念するイベントとして、「TVアニメ『東京リベンジャーズ』友情羅威舞 弐(ダチライブツー)」が6月14日にKanadevia Hallにて開催された。2025年2月に開催されたライブイベント「友情羅威舞」の第2弾で、キャスト陣とバンドメンバーがアニメ『東京リベンジャーズ