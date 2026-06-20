N360の系譜を受け継ぐレトロデザインと実用性2026年6月に入り、ホンダの軽自動車ラインナップでは新たな動きが続いています。5月に発売された「Super-ONE（スーパーワン）」に加え、補助金制度への関心の高まりを背景に電動モデル「N-ONE e：（エヌワン イー）」も話題となっています。こうした流れのなかで、ベースモデルである「N-ONE」の魅力にも改めて関心が寄せられています。【画像】超いいじゃーん！ これが“一番安い