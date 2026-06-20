ＴＢＳでは、７月２６日（日）から２クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第２シーズンを放送する。初回放送日が近づくにつれて、番組公式SNS等に寄せられるコメントで、『VIVANT』第1シーズンの再放送を望む声が増加している。そんな皆様の声にお応えし、『VIVANT』第1シーズン全話のアンコール放送が決定した。 アンコール放送は、６月２７日（土）から連夜での放送となる。そ