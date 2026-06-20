JUJUのニューシングル「夏蝉」(読み:なつせみ)が、7月クールの日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主題歌に決定した。 『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本屈指のセレブ病院で秘密裏に結成された母子救命救急班が、“新たな命”を守り抜くために奮闘するメディカル・エンターテインメントドラマ。 【本編映像解禁】日本テレビ系水曜ドラマ『ファース