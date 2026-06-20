JUJU、ニューsg「夏蝉」7/8先行配信！ 日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主題歌

JUJUのニューシングル「夏蝉」(読み:なつせみ)が、7月クールの日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主題歌に決定した。

『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本屈指のセレブ病院で秘密裏に結成された母子救命救急班が、“新たな命”を守り抜くために奮闘するメディカル・エンターテインメントドラマ。

【本編映像解禁】日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』初公開ドラマ映像

比嘉愛未が主演を務め、松島聡、前田敦子、岡部たかし、真矢ミキなど、豪華俳優陣が揃う。

同番組主題歌に決定した「夏蝉」は、どこか和の情緒を感じさせる旋律と、現代的で美しくエモーショナルなサウンドが重なったミドルバラードで、水野良樹（いきものがかり・HIROBA）が書き下ろし、編曲をKOHDが担当。

JUJUと水野はこれまでメディアやライヴ等で幾度となく共演してきたが、楽曲でタッグを組むことは今回が初。



愛することの喜びと痛みを、夏の光の中ににじむ切なさと確かなぬくもりとして、JUJUの歌声が胸に残していく一曲が完成した。

日テレドラマ公式YouTubeチャンネルでは、この主題歌「夏蝉」も聴くことのできる、ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』映像が公開中だ。

なお「夏蝉」は、ドラマ初回放送の7月8日(水)に先行配信、9月2日(水)にCDがリリース。

すでに、Apple Music/Spotifyでの事前配信予約(Pre-add/Pre-save)も開始、予約特典として「夏蝉」オリジナルスマホ待受画像がプレゼントされる。

またCDには、「夏蝉」、いきものがかり「SAKURA」カヴァーを含む全3曲が収録予定。

完全生産限定盤は、豪華紙トレイジャケット(24.5cm×24.5cm)＆スペシャルパッケージ仕様で、2018年10月10日(ジュジュの日)に日本武道館で行われた『-15th ANNIVERSARY- JUJU TOUR 2018「I」 at 日本武道館』のLIVE映像が収録される（※完全生産限定盤は、7月12日23:59までの期間限定申し込み）。

6月20日(土)からは、全40公演の全国ホールツアー『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」 演出：松任谷正隆』がスタートする、JUJU。

ドラマ主題歌リリースに全国ホールツアーと、今年の夏、JUJUから目が離せない。

■JUJU コメント

”大人になればなるほど命の儚さを感じずにはいられなくなるし、それと同時に命の尊さを思い知らされるなぁと思ってはため息をついていた時に、この主題歌のお話をいただきました。いきものがかりの水野くんに「ファーストクライ」のこと、私が常々思い憂いていることを伝えたらどんな世界に連れて行ってくれるだろうか…と曲をお願いしたのですが、出来上がった「夏蝉」には、愛する時、愛される時、そのどちら側にも必ずあるやるせなさや切なさやもどかしさ、愛にまつわるすべての想いがちりばめられていました。歌という形で「ファーストクライ」に携わることができて本当に嬉しいです。そして心を込めて歌わせていただいた「夏蝉」が、ご覧になるみなさんそれぞれの、たくさんの想いに寄り添うことができますよう心から願っております。”

■比嘉愛未 コメント

”命の最前線を舞台にしている作品の主題歌が、どのような曲になるのか楽しみにしていました。曲を聞いて、JUJUさんの歌声の優しさと共に、赤ちゃんの産声が聞こえる、その一番大事な瞬間の映像が浮かび上がり、とても感動しました。

水野良樹さんが書かれた歌詞とJUJUさんの世界が融合していて、メロディも口ずさみやすく、子どもの頃を思い出すような懐かしさと切なさを感じました。

「命はずっと続くわけではない。だから大切なんだ、命を守らなければ」という決意がしっかりと描かれていて、作品のテーマと曲がぴったり合致していて、「『ファーストクライ』は素晴らしい作品になるな」という確信と共に、私も背中を押してもらえました。

ドラマ本編のどのタイミングでこの曲がかかるのかも楽しみです。”

■水野良樹(いきものがかり・HIROBA) コメント

”「いつか自分が書いたメロディをJUJUさんの歌声で奏でてもらえる日が来たらな」そんなふうに思っていたことをこのタイミングで伝えても、JUJUさんには「嘘でしょー」と笑われて絶対に信じてもらえないと思うんですが、本当に思ってました。ステージで一緒に歌わせてもらう機会はたくさんあったのに、魅力香り立つJUJUというシンガーを前にして「曲を書かせてもらいたい」と伝えることは、ほぼ愛の告白をするようなものだったのです。

さざめく夏の蝉の声が残す余韻には、必ず哀しみが残ります。目には見えないし、もしかしたら聴くことも叶わない、命の残り香のようなその哀しみを、でもJUJUというひとの歌声は感じさせてくれるのだと思います。作品をご一緒できて光栄でした。ぜひ多くの方に聴いていただけますように。”

■森有紗(日本テレビ) コメント

”JUJUさんの艶やかな美声と、水野良樹さんが紡ぐノスタルジックなメロディが重なり合った「夏蝉」。初めて聴いた瞬間、母親の胎内で赤ちゃんが優しく包み込まれているような情景が脳裏に浮かび、思わず涙が溢れそうになりました。

本作は母子の命を守るチームの奮闘を描くと共に、主人公・光井の“出生の秘密”も物語の大きな鍵となります。いつも飄々と明るい光井が密かに抱える心の痛みにも、この楽曲はそっと優しく寄り添ってくれています。

綺麗事だけでは割り切れない世の中ですが、それでも、命の誕生は等しく尊い奇跡です。そんな奇跡のような瞬間に寄り添う愛に溢れた楽曲を、ぜひドラマと共にお楽しみに！”

■リリース情報

JUJU

ニューシングル「夏蝉」

2026年7月8日(水)先行配信

2026年9月2日(水)CDリリース

※日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主題歌



☆タイアップ情報

日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』

【イントロダクション】

その産声(ファーストクライ)が響くまで、私たちは諦めない。

少子化、医師不足、地方で相次ぐ産科の閉院――。

令和の今、母子の命を守る“お産の現場”がかつてない危機にさらされている。

ハイリスク妊婦の分娩を担う周産期母子医療センターでさえ、緊急搬送の受け入れに限界があるという現実。

そんな中、都内の一等地にそびえる日本屈指のセレブ病院で、院長の特命により、“あるチーム”が秘密裏に結成される。

――その名は、母子救命救急班。

彼らの使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。

チームの要となるのは、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。

彼女は片耳に難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する、叩き上げのスペシャリスト。

果たして、光井率いるチームは、零れ落ちようとする命を救う“最後の砦”となれるのか……！？

華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント！

【放送】

2026年7月8日（水）よる10時放送開始

【キャスト】

比嘉愛未 松島聡 徳永えり 濱正悟 川西賢志郎 優希美青 遠山俊也 ・ 前田敦子 ・ 山村紅葉 岡部たかし 真矢ミキ 他



■JUJU プロフィール

2004年メジャーデビュー。18歳で単身渡ったNew Yorkで、JAZZ / HIP HOP / CLUB MUSIC / SOULなど、様々な音楽カルチャーに触れてシンガーとしてのキャリアをスタートする。

「奇跡を望むなら…」「やさしさで溢れるように」など数多くのヒット曲をリリースしながら、邦楽カヴァー・アルバム『Request』シリーズやジャズ・アルバム『DELICIOUS』シリーズなど、歌で”物語”を伝える歌手として、ジャンル・洋邦・世代を超えて名曲を歌い継ぐライフワークも注目を集める。

2007年から毎年欠かすことなく全国規模のライヴツアーを開催し、デビュー20 周年の2024年には東京ドーム公演、全国アリーナツアーもSOLD OUT。BLUE NOTE TOKYOでのJAZZ LIVEは15年連続開催中と、そのライヴ表現力も幅広い。

2026年3月に、Request Cover シリーズ最新作、松任谷正隆をプロデューサーに迎えた洋楽カヴァーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU 「時間旅行」』をリリース。6月～10月には、アルバムを携えての全国ホールツアー「JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU 『時間旅行』 演出：松任谷正隆」も開催する。