新しく家族になった猫ちゃん。その愛らしい行動をきっかけに起きた、ある夫婦のやり取りがネット上で反響を呼んでいます。話題の投稿は17万回以上表示され「1週間もたてば誰に1番懐いているかはっきりするでしょうね！結果が楽しみです」「すっかり馴染んで、居心地良いのですね」「愛され猫ちゃん幸せですね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：妻に『初日なのに猫が一緒に寝てくれた』と自慢した結果…まさかの展開】

微笑ましいマウント合戦

Xアカウント「月岡祐介 心臓外科」に投稿されたのは、猫ちゃんを巡る夫婦の微笑ましい一コマ。投稿者さんが、自宅に迎えたばかりの猫の「黒丸」ちゃんがベッドで一緒に寝てくれたことを嬉しそうに奥さんに自慢したそうです。すると、奥さんから予想外の逆マウントをとられてしまったといいます。

奥さんは、日中、黒丸ちゃんと一緒に過ごした濃密な時間をアピールして反論したとのこと。片付けを邪魔されたことや、机の上でしっぽでサワサワされたこと、さらには爪とぎを買ってあげたことなどを挙げ、「一緒に過ごした時間が比べものにならない」と主張したといいます。

実際、黒丸ちゃんがおうちに馴染むほど、奥さんのところでフミフミしたり、奥さんのそばで寝るようになったそうです。家族に迎えられ、すぐにみんなをメロメロにしてしまった黒丸ちゃんでした。

夫婦のやり取りに和む声

Xユーザーたちからは「世界で1番平和なマウント合戦」「もうメロメロにされてますね」「奥さまの勝ち(笑)」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「月岡祐介 心臓外科」では、黒丸ちゃんと家族の日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「月岡祐介 心臓外科」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。