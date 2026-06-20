「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）阪神は１３安打１１得点で大勝。ヤクルトと並び首位に再浮上した。佐藤輝明の先制適時二塁打を皮切りに初回一挙５得点。坂本誠志郎、森下翔太、２打席連続アーチの大山悠輔と計４本塁打で２試合連続２桁得点。デイリースポーツ評論家の谷佳知氏は、大山の犠飛に注目。「技術の高さ」を解説した。◇◇３、４、５番が活躍する理想的な展開で、阪神がリーグ戦再開と