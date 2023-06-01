日本代表は19日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、会場のエスタディオ・モンテレイ（メキシコ）でスタジアムファミリアライゼーションを行った。スタジアムファミリアライゼーションとは、試合会場の下見のこと。試合前日の公式練習を同スタジアムで行うことができないため、同日夕方に予定されている練習前にスタジアムを訪れ、選手たちはピッチコンディションをチェックした。会場のエスタディオ・モンテ