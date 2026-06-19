Snow Manの目黒蓮さんは6月18日、自身のInstagramを更新。森の中での撮影ショットを公開し、ファンから反響が寄せられました。【写真】「男前すぎて妖精みたい」な目黒蓮「自然の中でもめめのカッコよさは引き立つよね」目黒蓮さんは「今日もお疲れ様です自然の中での撮影最高だったな」とつづり、5枚の写真を投稿。森の中で撮影されたオフショットです。目黒さんはベージュのカーディガンにグレーのデニムパンツ姿で、苔むした