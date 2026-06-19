新たな熊本県営野球場の整備をめぐり、誘致を表明した熊本市が候補地として示している南区の川尻エリアで決定した場合、整備費は約190億円になることが明らかになりました。市の負担額は、最大で39億円になる見込みです。 【写真を見る】＜熊本県営野球場＞“川尻案“なら整備費は約190億円熊本市の負担は最大39億円の見込み 熊本市は「川尻エリア」を候補地に これは19日の熊本市議会で明らかになったものです。 新たな県営