山形県内では連日クマの目撃が止まりません。 県によりますと、今年に入ってからのクマの目撃件数は６月１４日時点で４２８件となりました。 去年の６月１４日時点の目撃件数は２９７件なので、数字の上ではおよそ１．４倍となりました。 また、今年６月１日～６月１４日までのクマの目撃件数は１４０件。去年の同期間の目撃数は１０９件なので、こちらもおよそ１．３倍です。 去年１年間のクマの目撃件数はおととしの８