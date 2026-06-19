山形県内では連日クマの目撃が止まりません。

県によりますと、今年に入ってからのクマの目撃件数は６月１４日時点で４２８件となりました。

去年の６月１４日時点の目撃件数は２９７件なので、数字の上ではおよそ１．４倍となりました。

また、今年６月１日～６月１４日までのクマの目撃件数は１４０件。去年の同期間の目撃数は１０９件なので、こちらもおよそ１．３倍です。

去年１年間のクマの目撃件数はおととしの８倍以上となり、爆発的に増加しました。

しかし、今年は去年を上回るペースでクマが目撃されています。

■クマに遭遇してしまったら...

クマに遭遇してしまった場合は、あわてずに落ち着いて、ゆっくりとその場を離れることが大切です。県は、至近距離でクマと対峙しても決して背を向けず、落ち着いて離れること、もし襲われそうになったら両腕で顔や頭を覆い、ダメージを最小限にとどめる姿勢をとることなどを呼びかけています。

また、特に山菜採りで山に入る際は複数人で行動し、音の出るものを携帯するなど、警戒を呼びかけています。

