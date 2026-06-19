ミステリはもはや、ページをめくって読むだけのものではないのかもしれない。かつて本を買う場所だった書店や映画鑑賞の拠点だった映画館に参加者が集まり、物語の中を歩く。【写真を見る】ときに真っ暗な道も…「探偵」となって閉店後の書店・閉館した映画館を歩き回る参加者たち。ミステリーツアーの一部を公開今年1月、閉店後の紀伊國屋書店新宿本店を舞台にしたストーリー体験型ミステリーツアー『月明かりの書店と呪わ