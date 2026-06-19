35周年を迎えた「東京ばな奈」の文房具全11種が、全国のロフトなどで順次販売スタート！古川紙工コラボのハコmemo&そえぶみ箋に「uniball」チャーム付ボールペンなど“東京ばな奈文具”が勢ぞろいします☆ 東京ばな奈ワールド「古川紙工」コラボレーション文具 販売日：2026年6月26日（金）販売店舗：ロフト各店(※一部店舗のぞく)、ロフトネットストア※販売店舗・店舗の在庫状況はロフトアプリで確認してく