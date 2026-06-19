１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６１円３４銭前後と前日の午後５時時点に比べて７５銭程度のドル高・円安となっている。 １７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けて年内の米利上げ観測が高まっているものの、前日のニューヨーク市場で一時１６１円８１銭と１年１１カ月ぶりのドル高・円安水準まで急伸したことから一服感が出た。また、片山さつき財