BLANKEY JET CITYとTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTが、ライブ映像を東京・渋谷クラブクアトロで同時期に体感できるイベント＜FILM LIVE BJC & TMGE ‘‘ELEPHANT GOES TO JET CITY’’ 2026 at SHIBUYA CLUB QUATTRO＞の開催を発表した。2025年に、25年の時を経て初公開となった2000年7月8日の神奈川・横浜アリーナでのBLANKEY JET CITY最後のワンマンライブ初日公演＜LAST DANCE DAY1＞のライブ映像を、ライブハウスの爆音スピー