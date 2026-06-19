ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。「ゆめぴりか」のランキング（月別、26年6月18日昼参照）より、トップ5だ。【5位】北海道 旭川市「北海道産ゆめぴりか 10kg(5kg×2袋)」22,000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】食味ランキングで14年連続『特A』受賞!北海道米の最高峰米ゆめぴりか.甘い香りと強い粘りが特徴的で、粒がしっかりとしていて食べごたえを感じられるお米です。冷めてもおいしいお